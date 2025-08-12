O Estoril anunciou a contratação por empréstimo de Or Israelov, que chega ao emblema da Amoreira proveniente dos israelitas Hapoel Tel Aviv.

Aos 20 anos, o defesa israelita deixa o país natal e terá a sua primeira experiência no estrangeiro, assinando um contrato válido por uma temporada que contém uma opção de compra.

Or Israelov, que também tem nacionalidade portuguesa, tem sido uma presença constante nas seleções jovens de Israel e já representou o país em 22 ocasiões. Destacam-se as participações no Euro sub-19, em 2022, no Campeonato do Mundo sub-20, em 2023, e nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

«O Estoril é um sítio muito bom, bastante bonito e o Estoril Praia é uma excelente equipa», disse o jogador aos órgãos de comunicação do clube.

O primeiro jogador israelita a alinhar pelo Estoril Praia vai envergar a camisola número 18.