O Estoril anunciou a contratação de Vasco Matos para o cargo de treinador. O técnico assina por duas temporadas.

Nas últimas três épocas, Vasco Matos esteve ao comando do Santa Clara, levando o conjunto açoriano à conquista do campeonato da II Liga em 2023/24. Na época seguinte, garantiu a qualificação para a Conference League, após ter terminado no quinto lugar da Liga.

No entanto, em 2025/26 as coisas não correram de feição para o técnico de 45 anos, que acabou por ser despedido em janeiro, após uma derrota por 4-2 diante do Estoril.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Vasco Matos mostrou-se entusiasmado pelo novo desafio.

«Quando fui abordado fiquei muito contente. No decorrer das nossas reuniões, senti um alinhamento muito grande naquilo que eram as minhas expectativas e as do clube. Senti que era um passo em frente na minha carreira. Estou muito feliz por estar no Estoril Praia e as primeiras impressões são muito boas. Sinto um grupo muito unido e uma família e isso deixa-me feliz», disse.