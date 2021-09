Patrick William, jogador do Estoril, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Sporting (0’-1), em jogo da 6.ª jornada da Liga:

- Um grande jogo, um grande espetáculo, um jogo de igual para igual. O Sporting teve um pouco mais de chances do que nós, infelizmente sofremos um penálti, mas a equipa não se deixou abalar por isso.

- As boas exibições são consequência do trabalho durante a semana. Quando o coletivo é bom, as individualidades aparecem.

[O Estoril ainda não tinha perdido, como vai reagir?]

- Eramos e continuamos a ser. Vamos jogar sempre de igual para igual, independentemente do adversário.