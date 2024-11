Pedro Carvalho, jogador do Estoril, em declarações à Sport TV, depois da goleada consentida diante do FC Porto (4-0), no Estádio do Dragão, em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«Primeiro queria deixar uma palavra à comunidade valenciana, por tudo o que se tem passado [ndr: consequências da depressão DANA em Espanha], e também uma palavra para o Pepê, por aquele momento de fair-play, na lesão do Pedro Amaral a quem desejamos rápidas melhoras».

«Em relação ao jogo, foi um resultado pesado, acho que tivemos alguns momentos bons na partida, cometemos também alguns erros e o FC Porto acabou por marcar nos nossos erros. Eles tiveram mais posse de bola e foram algo dominantes, mas nós também tivemos bons momentos, retiramos coisas boas do jogo. As menos boas também são para trabalhar e na próxima semana termos um resultado muito diferente».

Segundo golo foi determinante?

«Não, acho que qualquer golo acaba por ter impacto na equipa. Ajudámos o nosso colega alevantar a cabeça, acontece a todos».

Entrou a frio para o lugar de Pedro Amaral, jogou como lateral esquerdo. Dificuldades ou adaptou-se rapidamente?

«Sim, foi estranho, já o tinha feito nos treinos e acho que consegui adaptar-me bem. É sempre diferente, não estou tão à vontade, mas é tentar ver os aspetos positivos. Tenho de estar preparado para entrar a qualquer momento, como foi o caso de hoje e tenho de corresponder ao melhor nível».