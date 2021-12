Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois do empate, em casa, diante do Famalicão (2-2), em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[O Famalicão mudou o sistema tático, que dificuldades é que sentiu?]

- Sinceramente acho que o jogo foi controlado e dominado quase sempre pelo Estoril. Acho que conseguimos chegar próximo do último terço, mas depois o adversário, com uma linha de cinco e um bloco baixo, acabou por nos tirar muitas oportunidades. Mas o jogo foi um domínio quase absoluto do Estoril na luta pela bola.

[O empate é justo no final?]

- Acaba por aceitar-se. O Estoril, apesar de estar numa posição confortável, considero que podíamos estar bem melhor. Acho que neste momento faltará ao Estoril evitar estes erros que retiram alguma tranquilidade à equipa. Temos tido alguma regularidade nos jogos, mas está a faltar alguma qualidade que podíamos já ter. O resultado ajusta-se. Acabamos por oferecer o segundo golo. A partir do segundo golo do Famalicão, tentámos impor um pouco mais de ritmo, arriscar mais um bocadinho, mas cometemos mais erros e isso trouxe mais intranquilidade. É estranho que num jogo dominado, acabe por parecer na parte final meio tremido. Faz parte, o empate acaba por se justo.

[Falou-se toda a semana na sua saída, não acha que os adeptos merecem uma explicação?]

- Acho sim senhora, o Estoril-Praia vai dar uma explicação.

[Que significado teve aquela roda no final? O que disse aos jogadores?]

- Fazemos roda em todos os jogos. A mensagem foi que era bom ver toda a gente insatisfeita. Tínhamos qualidade para somar três pontos, mas a realidade é que conseguimos somar mais um ponto. À 15.ª jornada, temos apenas duas derrotas, uma com o Sporting, outra com o Sp. Braga. Estamos sempre a somar, apesar da sensação de que poderíamos ter um extrazinho se não dessemos a nós próprios alguns brindes. Muitas vezes construímos lances que não dão golos e que nos deixam intranquilos.

[Que achou das novas camisolas e da parceria com a Cruz Vermelha?]

- Sinceramente sou das pessoas que acha que os clubes têm a obrigação de aproveitar o mediatismo que têm a favor de causas. O futebol é mediático e eu pessoalmente estou à disposição para tudo o que seja obras de solidariedade. Fazer publicidade à Cruz Vermelha só nos fica bem. Temos de aproveitar o mediatismo que temos. Nesse sentido, o Estoril tem sido fantástico e ficou muito satisfeito por estar num clube assim.

[Vem aí a Taça de Portugal, é um objetivo do Estoril chegar à final?]

- Amanhã vou dar uma folga aos jogadores, este mês é carregado. O jogo é terça-feira, os jogadores que não jogaram hoje já treinaram no final do jogo. Vamos preparar o jogo da Taça. Qualquer jogador, qualquer treinador, qualquer clube quer chegar à final da Taça. Vamos com tudo para tentar ganhar ao Tondela. Não pensando no Jamor, mas em mais uma eliminatória.