Ricardo Soares, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Marítimo (3-1), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga:

A época acaba quando o Estoril começa a crescer, se pudesse, jogava mais umas jornadas?

- Não, quando vim para cá já sabia que só faltam doze jogos. Sabia que ia ser difícil, esperava até mais dificuldades ainda, mas correu bem fruto de muito trabalho do clube, da estrutura, de toda a gente. Não salto etapas, acredito no que faço e preparo as equipas para que possam conseguir vitórias constantes e não esporádicas. Sabíamos que um deslize podia ser fatal para as aspirações do Estoril, ma acabámos a época de uma forma fantástica. Fomos das equipas do fundo da classificação que mais pontos fez, marcámos muitos golos, fizemos jogos com muita qualidade como em Arouca ou no jogo com o Rio Ave. Hoje também fizemos um jogo muito competente.

O treinador foi muito aplaudido pelos adeptos, como interpreta este gesto?

Eles compreenderam o momento desde que chegámos. As palmas que bateram agora foram as mesmas que bateram quando perdemos o primeiro jogo. Aqui há esta mentalidade de reconhecerem que eu estava a dar o máximo. Logicamente que cometi os meus erros, mas mesmo nessas alturas sempre senti um grande apoio, carinho e, principalmente, respeito dos nossos adeptos. É a única coisa que posso dizer nesta altura.

No jogo de hoje lançou Rodrigo Martins e Luca áfrico. Aproveitam as oportunidades?

- Sim, não vejo bem como oportunidades, é mais um sinal de confiança. Quando cheguei uma das minhas lutas com o plantel foi que, no meu entendimento, havia alguma falta de competitividade interna, talvez pelo momento em que a equipa estava. Ao fim de uma semana todos lutavam de forma saudável pelos lugares e a equipa subiu para um nível que me surpreendeu. Tudo fruto do trabalho e da dedicação deles. A forma como ganhámos os jogos, com um futebol altamente atrativo, demonstra isso mesmo. Hoje ficou mais fácil quando ficámos em superioridade numérica.

Tiago Santos fez mais uma boa exibição. Está preparado para dar o salto para um grande clube?

- Espero que sim, tem um conjunto de valências que o tornam num jogador diferenciado. Ainda tem muita coisa que aprender, mas isso todos temos, até eu que tenho 48 anos, quanto mais ele, tratando-se de um jovem com muita qualidade, mas já está num nível altíssimo. A forma como desbloqueia o corredor, como ainda hoje fez, é um jogador diferenciado. Espero que sim, é um miúdo muito humilde e muito trabalhador.