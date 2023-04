Ricardo Soares, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, depois da derrota diante do Benfica (0-1), em jogo da 29.ª jornada da Liga:

A forma como Estoril equilibrou o jogo abre boas perspetivas para o final da época?

- Sim, penso que sim, enquadrando o jogo no contexto, fizemos um bom jogo, principalmente na organização defensiva, fomos sempre coesos. Na primeira parte faltou-nos ter mais bola, faltou-nos ser maia acutilantes. O Benfica pressionou-nos muito alo, mas trabalhámos bem, embora com dificuldades nas saídas. Na segunda parte melhorámos ainda mais a saída, o Benfica não nos conseguiu pressionar. Deveríamos e podíamos ter sido mais rápidos depois de passar a primeira fase de pressão do Benfica, para atacar a baliza com assertividade. O Benfica foi mais perigoso, teve mais bola, mas levámos este jogo até final, este jogo abre-nos boas perspetivas para a fase final.

O penálti cometido por Tiago Araújo?

- O Tiago Araújo é um excelente jogador que aporta à equipa um conjunto de valências. Quem entrou para dentro de campo fez um trabalho notável, jogámos contra a equipa que está em primeiro lugar, porque fez mais pontos do que os adversários. Conseguimos levar o jogo até final, pairou sempre o empate que poderia acontecer a qualquer momento. Não fomos muito agressivos ofensivamente, mas conseguimos levar o jogo até ao fim e, tendo em conta o contexto, principalmente do Benfica, acho que nos batemos bem. Tenho de dar os parabéns ao Benfica, porque marcou e nós não, mas também à minha equipa que lutou até final.

Surpreendido com as mudanças no Benfica?

É verdade que fomos surpreendidos pelo onze do Benfica, não estava à espera que jogasse este onze, de qualquer maneira, a minha equipa tem uma identidade. Temos um método de jogo, uma metodologia de treino que nos leva a determinadas ideias e não abdicamos das nossas ideias, independentemente de jogarmos contra o Benfica, Porto ou Sporting. Trabalhamos todos dias só a pensar em nós. Por vezes não conseguimos impor as nossas ideias pela qualidade do adversário. Hoje o Benfica não teve tanta bola como queríamos. O Benfica obrigou-nos a andar atras da bola, mas mantivemos a nossa resiliência. Foi mais difícil lutar pela vitória porque o Benfica nos retirou a bola em vários momentos do jogo.