Ricardo Soares, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois do triunfo sobre o Gil Vicente, no jogo de abertura da 26.ª jornada da Liga. O Estoril quebrou uma série de seis derrotas consecutivas no regresso da Liga:

Golo cedo foi determinante na vitória?

- Penso que nos trouxe aquela confiança que nos anda a fugir. Foi parte da estratégia que delineámos neste período de paragem. A equipa está a entrar num melhor registo em relação às nossas ideias. Quero destacar aqui o trabalho fantástico que os jogadores fizeram esta semana. Se queremos jogar um futebol deste tipo, os jogadores têm de estar preparados para corresponder. Tivemos alguma felicidade, o Gil Vicente é uma excelente equipa, mas faz parte.

A festa dos jogadores no final do jogo revela bem a importância destes três pontos?

- Naturalmente, a evolução da equipa é positiva, mas os resultados não estavam a condizer. Como treinador não consigo controlar o jogo e todas as suas variáveis, mas controlar o processo consigo. Não abdicamos das nossas ideias, elas estão cada vez mais identificadas pelos jogadores.

Notou-se uma maior disponibilidade física dos jogadores. Isso foi trabalhado na paragem?

- Sem dúvida, para termos uma determinada linha de jogo, e não abdicamos dela, é preciso ter capacidade física e só com grande trabalho dos jogadores é que isso foi possível. Quando temos um grupo em que todos trabalham para o mesmo, torna-se mais fácil. Foi uma vitória importante para quebrar o ciclo.

A que se deveu a ausência de Francisco Geraldes?

- O que posso dizer é que foi uma opção minha. O Francisco tem trabalhado de acordo com aquilo que os outros também têm trabalhado. Foi por opção.