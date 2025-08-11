O Estoril anunciou, esta segunda-feira, um novo reforço para a temporada 2025/26. No intervalo do jogo com o Estrela, da 1.ª jornada da Liga, os canarinhos oficializaram a contratação de Ricard Sánchez.

O jogador subiu ao relvado, disse algumas palavras (em espanhol) e tirou fotografias com os adeptos.

Formado no Barcelona e Atlético Madrid, este último pelo qual se estreou a sénior (três jogos em 2020/21), o lateral de 25 anos prepara-se para a primeira aventura fora de Espanha.

Em 2021/22 vestiu a camisola do Lugo e nas últimas três temporadas jogou pelo Granada. Na última época fez 37 jogos, três golos e quatro assistências pelo coletivo da segunda divisão espanhola.

No palmarés tem uma La Liga (2020/21) e uma segunda divisão espanhola (2022/23).