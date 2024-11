Ian Cathro, treinador do Estoril, na flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao FC Porto, por 4-0, na 10.ª jornada da Liga:

[Análise] «Sem falar da jornada anterior. Entrámos bem neste jogo. Não é fácil vir cá jogar e mostrar identidade própria, para dividir o jogo e colocar as nossas ideias do jogo. Mas os nossos jogadores mereciam crédito pela entrega. Ao intervalo não senti que fosse um jogo que representava um 2-0. Estávamos bem no jogo e num campo difícil. Temos de aceitar essa realidade. Sofremos quatro golos por momentos que não podemos deixar ser repetidos. Vamos analisar e focar no nosso trabalho e continuar a laborar todos estes aspetos».

[Linha de três na frente não foi efetiva] «A pressão funciona para várias coisas. Conseguimos ficar num bloco mais alto em campo. Às vezes podemos dizer que quem está na frente tem de ir recuperar bolas, mas talvez não. Cada um tem as suas ideias. Acho que conseguimos controlar certos momentos do jogo. Mas temos de ver a nossa realidade e viemos ao Dragão para jogar contra o FC Porto. Queremos ser um Estoril melhor. Hoje saímos daqui com muitas lições importantes».

«Resultado pesado?] «Não gosto muito de andar no “resultado justo ou injusto”. Parece-me conversas de café. Gosto mais de viver na realidade. Amanhã vão dizer: porto quatro e Estoril zero. Temos de aceitar isso e aprender as lições rapidamente. Há muitas coisas boas nesta equipa. Sei que estão com muita dor lá dentro, mas vamos recuperar rápido».