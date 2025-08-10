Ian Cathro exige rigor para a estreia na Liga, na tarde de segunda-feira, na receção ao Estrela da Amadora. Na antevisão ao duelo, neste domingo, o treinador do Estoril descartou semelhanças à goleada aplicada na última época (4-0).

«É um jogo completamente diferente, novos jogadores e zero pontos. É o interessante do início de uma nova época. Temos de viver no momento. Temos de apresentar a melhor versão todos os dias. Por isso não penso no futuro.»

«Vamos continuar no nosso processo, com a ambição de construir um Estoril diferente. O primeiro passo foi manter a base do grupo, foi fundamental. Ainda assim, temos de aguardar para equilibrar o grupo. Estamos cá para resolver os problemas», referiu.

A iniciar a segunda época ao leme do Estoril, o treinador escocês prepara a receção ao Estrela da Amadora, encontro agendado para as 18h45 desta segunda-feira, com arbitragem de Anzhony Rodrigues e para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.