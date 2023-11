Vasco Seabra, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da goleada imposta ao Casa Pia (4-0), no estádio António Coimbra da Mota, no jogo de abertura da 11.ª jornada da Liga:

A vitória sobre o FC Porto, marcou a retoma do Estoril?

- A verdade é que nós mantivemos aquilo que é nosso padrão de jogo. Jogámos com uma ambição muito grande, crescemos em termos coletivos, na nossa capacidade de pressionar e conseguimos encontrar soluções à frente. Tal como dizíamos antes, não olhamos para a classificação, mas sim para os comportamentos da equipa. Já tínhamos dado sinais em Guimarães e também, a espaços, contra o Benfica. Encontrámos muitas soluções no último terço e conseguimos fazer quatro golos a uma equipa que tem poucos golos sofridos.

Rodrigo Gomes esteve nos três primeiros golos, está num bom momento de forma?

- Não gosto de estar a individualizar, mas o Rodrigo tem de estar de parabéns, como toda a equipa. Tem uma preponderância grande naquilo que a equipa lhe oferece. A equipa está preparada para, quando não tem bola, ele conseguir desligar-se logo para poder voltar. Está em boa forma já há algum tempo, mas também é muito aquilo que a equipa lhe confere.

Mateus Fernandes teve um papel preponderante na capacidade da equipa pressionar. Concorda?

- Foi trabalho coletivo. Foi o momento que encontrámos para conseguir desbloquear a pressão do Casa Pia. Podemos atrair para esse espaço e soltar os laterais. Foi essa a intenção, com a qualidade que o Mateus depois consegue oferecer ao jogo. Consegue perceber os timings em que tem de acelerar. A dinâmica coletiva potencializa depois as capacidades do Mateus.

Repetiu pela primeira vez a equipa. És este o onze ideal do Estoril?

- Não. O onze ideal é o conjunto de jogadores que temos no plantel. Temos um grupo extraordinário. Há jogadores que não jogam, ficam tristes, mas têm uma grande capacidade de motivar os companheiros e de se entregarem aos treinos. Estão todos a dar o melhor deles todos os dias.

A pausa para as seleções chega numa má altura para o Estoril?

- A pausa vai servir para dar continuidade, mas também é um motivo para respirar. Vamos agora descansar, os jogadores vão ter uns dias para recuperarem, depois regressamos no limite.