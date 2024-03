Vasco Seabra, treinador do Estoril, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o FC Porto por 1-0 no Estádio António Coimbra da Mota:

«Somos uma equipa muito jovem, com muito talento individual, caráter e união. Por vezes as coisas não nos estavam a acontecer e quando nos aproximámos dos lugares mais desconfortáveis perdemos um bocadinho o discernimento.

Neste jogo fomos muito competentes e por isso e pelas oportunidades claras que tivemos, acho que fomos justos vencedores. Com menos posse de bola do que a que desejávamos, menos instalados no meio-campo ofensivo como gostamos, mas também estamos a defrontar uma equipa de Champions.

Disse na flash e volto a reforçar: estamos a defrontar uma equipa que tem, na minha opinião, um dos melhores treinadores portugueses e por isso é tão difícil defrontar este FC Porto. O Sérgio é um treinador fantástico e é difícil defrontá-los. Pelas adversidades que coloca no jogo, pela forma como mexe com ele e naturalmente pela agressividade que as equipas dele têm defensiva e ofensivamente.

Fomos capazes de lidar com isso e são três pontos importantes para nós. Chegámos aos 28, temos um longo caminho pela frente. Continuamos na nossa luta.»

[Sobre a ausência de Rafik Guitane]

«Tinha algumas queixas e preferimos não arriscar. É um jogador muito importante para nós, toda a gente sabe disso. Mas como tinha estado 15 dias de fora [na seleção] e chegou com uma ou outra mazela, sentimos que não era o momento de arriscar. Provavelmente vai continuar em dúvida para o próximo jogo.»

[Sobre os lances polémicos]

«Não tenho por hábito falar de arbitragem. Revi o penálti no banco e pareceu-me claro que não houve nada. As expulsões parece-me que toda a gente viu.»