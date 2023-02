Nélson Veríssimo manifestou-se desiludido no dia em que foi confirmada a sua saída do comando da equipa técnica do Estoril, referindo que «este não era o fim esperado».

«Chegou ao fim a minha ligação ao Estoril. Este não era, obviamente, o fim esperado, por nenhuma das partes, mas, em futebol, os resultados mandam e as decisões respeitam-se, de cabeça levantada», começa por enunciar o treinador que comandou a equipa ao longo de 27 jogo em todas as competições [7 vitórias, 6 empates e 14 derrotas].

O treinador diz ainda que sai «sem qualquer ressentimento» e manifesta o desejo que a «mudança» permita à equipa melhoras resultados. «Assumimos a saída fazendo votos de que a mudança possa manter o Estoril na rota dos objetivos traçados. E, sem qualquer ressentimento, deixamos uma mensagem de gratidão para todos, em particular: para o Presidente da Estoril Praia SAD, Ignacio Beristain, pela forma como sempre me apoiou – e a toda a equipa técnica – e pela elevação demonstrada durante todo este processo», destacou ainda.

Ao fim de 21 jogos na Liga, o Estoril, que até começou bem a época, está no 15.º lugar, com 22 pontos. Nos últimos treze jogos, somou apenas duas vitórias.