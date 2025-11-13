A depressão Claudia tem afetado todo o país e o futebol não foi exceção. A tempestade chegou, inclusive, a alagar completamente o Estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril.

O estádio alagou porque, quando a chuva muito intensa se mistura com a subida da maré, enche a ribeira da Amoreira. Ora, cerca de duas horas depois, o estádio apareceu impecável. Os canarinhos aproveitaram para brincar com a situação, partilhando um vídeo nas redes sociais.

Como é possível ver no vídeo, a «piscina» desapareceu. A explicação? É simples: uma vez que a maré vazou, a água escorre e o relvado fica como se vê no vídeo.

Ora veja: