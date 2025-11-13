Seis dias depois de vencer o Arouca por 4-3 na 11.ª jornada da Liga, o Estoril viu a depressão “Claudia” inundar o relvado do Estádio António Coimbra da Mota. O próximo encontro dos “Canarinhos” em casa está agendado para 22 de novembro, a contar para a Taça de Portugal, contra o Famalicão. Segue-se a visita ao FC Porto e a receção ao Moreirense.