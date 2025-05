Xeka renovou contrato com o Estoril até 2028, segundo anunciou o clube que terminou a última edição da Liga na oitava posição da classificação.

O médio português, de 30 anos, chegou ao emblema da Linha de Cascais no início da época 2024/25, tendo alcançado um golo e uma assistência em 14 partidas, antes de contrair a lesão que o afastou da ponta final da temporada.

«Estou muito feliz por poder renovar o meu contrato com o Estoril-Praia e continuar a minha história nesta família, neste novo projeto, que esperemos que seja muito sorridente para todos. É essa a nossa vontade e daí também a minha vontade de continuar, fui acolhido como uma família e não podia estar mais feliz», declarou Xeka, em declarações lançadas pelo Estoril nos seus canais oficiais.

A renovação do médio é a primeira a concretizar-se após o final da temporada, garantindo o Estoril um elemento importante para o técnico Ian Cathro que conquistou a titularidade no final da primeira volta e manteve esse estatuto até contrair uma lesão ligamentar no joelho direito, da qual ainda recupera.