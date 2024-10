Esta quinta-feira celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Por isso, o Estoril aproveitou a ocasião para desvendar o terceiro equipamento, sob o lema «It’s ok to not be ok». Ou seja, o vincar da ideia de que todos passam por momentos delicados.

Na mesma linha, inúmeros clubes ingleses uniram-se para partilhar mensagens e testemunhos. O Norwich, por exemplo, lembrou a importância da comunicação. Até porque, reiterou, a cada 90 minutos, uma pessoa suicida-se no Reino Unido.

Assim, o Norwich promoveu um momento de homenagem, convidando os seus adeptos a conhecerem aqueles que se sentam a seu lado na bancada.

Quanto ao Liverpool, Diogo Jota foi o porta-voz dos «Reds», numa conversa sobre a importância do bem-estar mental para o rendimento desportivo.

«Por vezes precisamos de conversar. Quando tenho uma preocupação, sei que está na minha mente. Mas, quando me expresso, quando falo sobre o que sinto, a sensação é diferente.»

«O stress está presente em qualquer profissão ou durante os estudos (…) e é importante saber lidar com a pressão. Devemos estar atentos e falar deste assunto [da saúde mental]», disse o internacional português.

Por sua vez, o Aston Villa recordou a história de um adepto que pôs término à própria vida. Face à morte da esposa e do pai, este aficionado escondeu os problemas dos filhos. A história é narrada pelos irmãos Curtis, os filhos de Jamie Nigel.

O Everton aproveitou a data para divulgar o programa de apoio à saúde mental e bem-estar de habitantes de Merseyside. O edifício está localizado nas imediações do estádio dos «Toffees».

Outros clubes, como o Manchester United, Ipswich ou Fulham, também divulgaram testemunhos.

🧠 Today is #WorldMentalHealthDay.



To mark the day we asked our players what they do to look after themselves and others. 💙@SuffolkMind pic.twitter.com/febO3uxxNz