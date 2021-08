* Por Tiago Antunes

As palavras de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações aos jornalistas depois da vitória por 2-1 frente ao Marítimo:

[arranque do campeonato]

«É bastante positivo, é satisfatório, dá motivação para continuar a trabalhar. A jornada é grande, vamos ter altos e baixos, é impecável começar bem e agora é manter o barco. Quando os momentos menos bons aparecerem, é tentar manter.»

[sobre a exibição de Chiquinho]

«Já tivemos de o calibrar um bocadinho mais nesta época. Fez um jogo pouco conseguido. Quando digo calibrar, digo que os jogadores são seres humanos, o que não pode faltar é compromisso. O Chiquinho, porque teve muita facilidade na formação em jogar, às vezes não precisava de ter o compromisso com a equipa a defender. Agora, o nível aumenta, exige-se mais do atleta e ele tem cumprido. Ele está mais calibrado e vai ser um bom jogador a ter atenção no futuro.»

[troca entre Rosier e Gamboa no onze]

«Eu às vezes gosto de complicar as coisas. Entendi que, com um jogo há quatro dias, o risco era grande, e se repetisse o onze podia chegar ao meio do jogo e ter de substituir 10 jogadores enquanto só podia trocar cinco. Por outro lado, gosto de desafiar os jogador. O Rosier é um médio defensivo ‘top’ com bola, a defender ainda está a crescer. O Gamboa a defender está melhor, mas senti que o jogo seria melhor para o Rosier. A tarefa seria mais defensiva e queria desafiá-lo a defender, para começar a melhorar nas características da sua posição.»

[sobre a exibição «madura» de Joãozinho e Miguel Crespo]

«E se continuasse a dizer nomes, diria que o Geraldes também fez um bom jogo e o resto da equipa também! Esta equipa vale pelo coletivo, e cada individual fortalece a equipa. O Joãozinho e o Miguel Crespo são de uma qualidade muito boa, têm a vantagem de terem trabalhado comigo no ano passado, conseguem fazer com que o resto da equipa jogue. É bom ter estes jogadores como treinadores no campo. Não espero uma saída do Crespo, mas até seria bom para o jogador. Nenhum de nós é ganancioso, somos todos ambiciosos, queremos que os jogadores pisem outros patamares e ficaríamos contentes com isso.»

[sobre o êxito do Estoril e de Bruno Pinheiro até ao momento]

«Eu tenho uma crença enorme na nossa forma de jogar e acredito que consigo passar essa crença para os jogadores e eles veem que tem tido resultado. Trabalhamos todos os dias com a mesma ambição, ganhar é sempre bom e estamos numa posição positiva. Sempre me imaginei a ter êxito, é um arranque bom, mas são só quatro jornadas. Ainda é pouco.»

[sobre o mercado de transferências]

«O mercado não fechou, ainda não conseguimos colmatar as saídas todas. Sei que parece que a equipa é a mesma, mas, por exemplo, os centrais não são os mesmos. Vamos aproveitar este período [de pausa na Liga], não pensando em melhorar da equipa, mas pensando a consolidar o trabalho».