Mor Ndiaye está a caminho da Liga da Grécia, para representar o Athens Kallithea. Contratado pelos «Canarinhos» no verão de 2022, acumulou 10 jogos na última época.

Na presente edição da Liga, apenas surgiu no banco de suplentes na jornada inaugural.

O médio senegalês, de 23 anos, perdeu espaço no plantel de Ian Cathro, conforme se lê no comunicado publicado pelo Estoril nesta quinta-feira. Ainda assim, não foram divulgados os valores envolvidos no negócio.

Formado no FC Porto em 2018/19, o médio defensivo capitaneou a equipa que conquistou a Youth League. Além disso, acumulou três épocas na equipa B dos dragões.

Ao cabo de 42 partidas pelo Estoril, Mor Ndiaye reforça o 11.º do campeonato grego. Ao cabo de três jornadas, o Athens Kallithea apenas somou dois pontos. No topo da tabela está o Olympiakos e o PAOK, com nove pontos.

Quanto ao Estoril, o 16.º da Liga retomará a ação na tarde de domingo, às 18h, em casa, ante o Nacional (12.º).