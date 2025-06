Pizzi está perto de ser apresentado como reforço do Estoril para a próxima temporada.

Ao que apurou o Maisfutebol, o médio de 35 anos que foi quatro vezes campeão pelo Benfica está a negociar com os «canarinhos» um contrato que pode ter duração de mais do que uma temporada.

Na última temporada, Pizzi esteve ao serviço do APOEL de Nicósia, no Chipre, onde foi opção em 24 partidas tendo marcado quatro golos.

O médio internacional português por 17 ocasiões, conta com várias passagens no futebol nacional, no P. Ferreira, Sp. Braga e Benfica, clube que representou por mais temporadas no escalão sénior.

O Estoril ficou no oitavo lugar com 46 pontos na temporada 2024/25.