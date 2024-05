Fran Pereira renovou contrato com o Estoril, válido agora até 2026, e foi promovido à equipa principal do clube.

O médio-centro de 22 anos chegou à Amoreira em 2022 para reforçar os sub-23 após ter sido recrutado ao Estoril. Em duas épocas fez 56 jogos: 54 pelos sub-23 e dois pela equipa principal, que passará a integrar.

«É com muito orgulho e felicidade que prolongo o meu contrato com este grande clube, onde me sinto em casa. Ansioso por poder dar continuidade ao meu trabalho e continuar a vestir as cores do mágico com a mesma vontade, determinação e ambição», declarou, citado pelo emblema estorilista, o até agora capitão da segunda equipa do clube.