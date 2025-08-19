O Estoril anunciou esta terça-feira dois reforços para a defesa. Jan Montes chega do Valencia e assina até 2029, já Júlio Gil chega do Académico de Viseu.

Na última época, Montes estreou-se na equipa B dos valencianos com um jogo na Premier League International Cup.

Júlio Gil fez toda a formação no Benfica e nos visienses fez nove jogos na última temporada.

