Frank Aziz, extremo de 19 anos, é o mais recente reforço do Estoril, anunciou a "equipa da linha" esta quinta-feira. O jogador norte-americano assinou um contrato válido até 2029.

Aziz chega ao Estoril proveniente do Strikers FC, clube que atua na MLS Next, competição destinada aos jovens da liga norte-americana. Esta vai ser a primeira experiência de Frank Aziz no estrangeiro.

«Estou muito entusiasmado e grato por ter assinado com o Estoril Praia, uma equipa que está a competir na mais alta divisão em Portugal. Estou pronto para dar tudo pelo clube», afirmou o jogador aos canais de comunicação dos canarinhos.