O Estoril anunciou esta quarta-feira a contratação de dois novos jogadores para a próxima temporada.

Bernardo Lourenço, médio de 22 anos, chega proveniente do Beira-Mar onde esteve nas últimas duas temporadas. Na última temporada ao serviço da formação de Aveiro, Bernardo Lourenço fez 27 jogos e marcou sete golos.

Outro reforço dos «canarinhos» é o jovem defesa central francês Longin Bimai. Com 19 anos, Bimai chega ao Estoril depois de cinco temporadas nos escalões de formação do Estrasburgo e, sabe o Maisfutebol, que já tem treinador com a equipa principal face às saídas de Pedro Álvaro e do Mangala do plantel comandado por Ian Cathro.

Os dois jogadores assinaram por quatro temporadas, até 2029.