O Estoril anunciou esta sexta-feira a contratação de André Neves, mais conhecido como «Peixinho», que assinou contrato até 2028.

«Estou muito feliz por estar aqui no Estoril e juntos tenho a certeza que vamos fazer uma grande temporada», disse o extremo de 21 anos aos meios do clube «canarinho».

Peixinho chega proveniente do Gil Vicente, onde realizou 31 jogos ao serviço da equipa de sub-23 e apontou três golos. O jovem português vai juntar-se aos trabalhos do Estoril no dia 1 de julho, data do arranque oficial.