O Estoril e o Johor anunciaram esta segunda-feira a transferência do lateral direito Raúl Parra.

O jogador espanhol de 25 anos chegou à equipa canarinha em 2023/24, mas fez apenas 16 jogos pelo Estoril, tendo sido emprestado ao Al Minaa do Iraque e ao Eldense na última temporada.

A saída para o campeão malaio representa a terceira experiência no estrangeiro para Raúl Parra.

