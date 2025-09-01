Estoril
OFICIAL: Raúl Parra (Estoril) é reforço do Johor da Malásia
Lateral direito fez apenas 16 jogos em três temporadas pelos «canarinhos»
O Estoril e o Johor anunciaram esta segunda-feira a transferência do lateral direito Raúl Parra.
O jogador espanhol de 25 anos chegou à equipa canarinha em 2023/24, mas fez apenas 16 jogos pelo Estoril, tendo sido emprestado ao Al Minaa do Iraque e ao Eldense na última temporada.
A saída para o campeão malaio representa a terceira experiência no estrangeiro para Raúl Parra.
