O Estoril anunciou esta segunda-feira a contratação de Miguel Salgado, filho de Míchel Salgado.

«Miguel Salgado reforça a equipa dos sub-23 na época de 24/25. Bem vindo», pode ler-se no comunicado oficial.

Filho de Míchel Salgado, internacional espanhol, lenda do Real Madrid e vencedor de duas Ligas dos Campeões, o jovem de 19 anos assinou contrato até 2026 e tem como objetivo chegar à equipa principal dos estorilistas.

«Estou muito feliz por estar aqui no Estoril e espero ajudar a equipa no máximo que conseguir. Espero um dia poder chegar à equipa principal, mas o objetivo, neste momento, é fazer uma boa época com os sub-23», disse o avançado aos canais oficiais do clube.

Na temporada passada fez um total de seis jogos pela equipa sub-23 do Gil Vicente, depois de duas épocas na formação do Paços de Ferreira.