Fletcher Lowe, guarda-redes do Estoril Praia, foi chamado à seleção de sub-20 da África do Sul para disputar o Campeonato do Mundo do escalão, que se realiza no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro.

O jovem guardião, de 19 anos, parte para a competição depois de se destacar no último Campeonato Africano de Nações de sub-20, prova em que a África do Sul se sagrou campeã.

No Mundial, a seleção sul-africana integra o grupo da França, dos Estados Unidos e da Nova Caledónia. A estreia está marcada para a próxima segunda-feira, diante dos franceses, pelas 21h.

Esta temporada, Lowe já realizou dois jogos pela equipa sub-23 dos «canarinhos».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?