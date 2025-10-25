Ian Cathro, treinador do Estoril, garantiu que não está preocupado com a atual 16.ª posição que a equipa ocupa e realçou que o mais importante é o jogo que se segue contra o Nacional, agendado para as 15:30 deste domingo.

O 16.º lugar do Estoril no campeonato

«É uma realidade que não temos muito pontos, mas não podemos fazer 10 jogos de uma vez. Temos de pensar só neste jogo. Não estamos nervosos com o futuro. Estamos a trabalhar, estamos completamente focados e não nos vamos desviar disso. A parte psicológica vai ter importância, mas isso faz parte do nosso trabalho e temos de saber lidar com isso.»

Expetativa para o jogo

«Vamos ter um jogo muito intenso, muito competitivo, frente a uma equipa que está a crescer e com fortes dinâmicas no momento ofensivo.»

Paragem do campeonato foi benéfica

«Precisávamos desta paragem, ter espaço, libertar-nos da frustração que estávamos a sentir. Foi uma paragem que precisávamos de ter e agora estamos preparados para ir para a frente.»