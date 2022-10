Declarações do treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, após a vitória frente ao Gil Vicente (1-0), em jogo da jornada nove da Liga. O técnico admitiu que a lesão de Tiago Gouveia «parece ser grave».

[Estoril soube aproveitar o momento que vive e a pressão do Gil?] «Foi um jogo competitivo. Da nossa parte nem sempre bem jogado, principalmente na primeira parte, em termos ofensivos como habitualmente fazemos. Tivemos consistentes defensivamente, mas com dificuldade em ligar o jogo de forma fluída, com mérito para a organização defensiva do Gil. Duas equipas que procuraram a vitória, nós fora a procurar os três pontos, mas não o podíamos fazer de qualquer maneira para não nos expormos na transição. O Gil também tem oportunidades para fazer golo, mas acabámos por ser mais eficazes. Dar os parabéns a equipa pelo jogo que fez, equilibrado. Percebemos o que o jogo pedia em função do que a equipa podia dar e dos problemas que o Gil estava a criar. Três pontos conquistados aqui em Barcelos, é um campo difícil.»

[Sobre a lesão do jovem jogador emprestado pelo Benfica] «Lamento a lesão do Tiago Gouveia, parece ter alguma gravidade. Esperemos que não seja, é claramente o sinal menos deste jogo.»