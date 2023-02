A atual classificação do Paços de Ferreira, último classificado da Liga e próximo adversário do Estoril, não diz nada a Nélson Veríssimo e ao plantel dos canarinhos, garante o treinador.

Na antevisão ao confronto deste sábado na Amoreira, através de um vídeo partilhado nas redes sociais do clube da Amoreira, Nélson Veríssimo até enaltece as melhorias que os castores têm apresentado desde o regresso de César Peixoto.

«A classificação do P. Ferreira não nos diz nada, porque também temos consciência de que a reentrada do treinador da equipa do Paços traduziu-se em algumas melhorias», sublinha.

Nélson Veríssimo, por isso, não quer que a sua equipa mude a forma de jogar.

«O nosso objetivo em todos os jogos é praticar bom futebol e lutar pelos três pontos. O próximo adversário é o P. Ferreira e o objetivo foi o mesmo que contra os adversários anteriores, como o Boavista e o Rio Ave», declarou, convicto de que poderá conseguir regressar às vitórias ante os pacenses.

Apesar de apontar ao triunfo, Nélson Veríssimo espera dificuldades perante um adversário ainda mais necessitado de pontos em função da débil posição que ocupa.

«É uma equipa que certamente nos vai criar problemas, tem qualidade, mas, mais importante que isso, é aquilo que nós temos de fazer», nota.

O Estoril Praia, 13.º classificado, com 22 pontos, recebe o P. Ferreira, 18.º e último classificado da prova, com nove pontos, este sábado, às 18h, no Estádio António Coimbra da Mota.