Pedro Alves vai deixar o cargo de diretor desportivo do Estoril.

O dirigente deixa o cargo ao fim de cinco anos, devido a divergências quanto à política de contratações e ao papel que a atual administração da SAD tem assumido nesse campo.

Pedro Alves chegou ao Estoril em 2018, depois de ter sido «chief scout» do Sporting de Braga.

No Estoril, o diretor desportivo fica associado à conquista do título da II Liga, em 2020/21, que permitiu o regresso ao principal escalão, e também a quatro títulos no escalão sub-23: duas Ligas Revelação e duas Taças Revelação.

Com uma aposta vincada em valores jovens, esteve associado à venda de André Franco (FC Porto), Chiquinho (Wolverhampton), Miguel Crespo (Fenerbahçe) ou Tiago Santos (Lille).