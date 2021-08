Famalicão e Penafiel garantiram, este domingo, a qualificação para a fase de grupos da Taça da Liga, ao eliminarem, respetivamente, o Estoril e o CF Estrela da Amadora, ambos com triunfos pela margem mínima (1-0).

Ao início da tarde, o Famalicão recebeu e venceu o Estoril graças a um golo de Bruno Rodrigues, aos nove minutos. O tento do avançado brasileiro fez a diferença num jogo em que o médio uruguaio Ugarte, próximo de reforçar o Sporting, jogou como suplente utilizado: entrou aos 73 minutos.

O jogo marcou ainda as estreias dos ex-Sporting Francisco Geraldes e Leonardo Ruiz do lado do Estoril, que se torna assim mais uma equipa da I Liga fora de prova, depois de Tondela, Vizela, Belenenses, Moreirense e Marítimo terem caído na primeira eliminatória.

FAMALICÃO-ESTORIL, 1-0 :: FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio Municipal de Famalicão

Árbitro: António Nobre

FAMALICÃO: Luiz Júnior; Rúben Lima, Batubinsika, Riccieli, Diogo Figueiras; Gustavo Assunção, David Tavares (Ugarte, 73’), Iván Jaime, Lawrence Ofori (Pablo, 63’); Ivo Rodrigues (Geovani, 82’), Bruno Rodrigues (Calvin Verdonk, 82’). Treinador, Ivo Vieira.

ESTORIL: Thiago Rodrigues; Joãozinho, Lucas Áfrico, Bernardo Vital (Francisco Geraldes, 70’), Carles Soria; João Gamboa (Lucho Veja, 79’), Rosier, André Franco (Bruno Lourenço, 73’), Miguel Crespo; André Clovis (Leonardo Ruiz, 73’), Chiquinho. Treinador, Bruno Pinheiro.

Disciplina – cartões amarelos: Bernardo Vital, 21’, Lawrence Ofori, 30’, Miguel Crespo, 42’ e 45’, Riccieli, 45+2’, Carles Soria, 78’, Francisco Geraldes, 90+3’. Vermelho: Miguel Crespo, 45’.

Golo: Bruno Rodrigues, 9’.

_

Já no Estádio José Gomes, um golo de Roberto, aos 37 minutos, valeu a vitória fora de portas ao Penafiel, que se torna a primeira equipa da II Liga a apurar-se para a fase de grupos da Taça da Liga.

ESTRELA-PENAFIEL, 0-1 :: FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio José Gomes.

Árbitro: Dinis Gorjão.

ESTRELA: Nuno Hidalgo; Edu Duarte (Lubega, 81’), Matheus Dantas, Mamadou Traoré; Gonçalo Maria, Aloísio, Xavi (Diogo Pinto, 60’), Horácio Jau (Reko Silva, 71’), Sérgio Conceição; Fabrício (Paulinho, 60’), Tipote (Miguel Rosa, 71’). Treinador, Rui Santos.

PENAFIEL: Caio Secco; Simãozinho, Silvério, Capela, Edson Farias; Zé Valente, João Amorim, Robinho (Ruca, 85’); Rui Pedro (Ronaldo Tavares, 65’), Feliz Vaz, Roberto (Leandro Teixeira, 77’). Treinador, Pedro Ribeiro.

Disciplina – cartões amarelos: Zé Valente, 50’, Rui Pedro, 65’, Edson Farias, 66’, Gonçalo Maria, 88’, Feliz Vaz, 90+3’, Matheus Dantas, 90+4’.

Golo: Roberto, 37’.