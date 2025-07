O Estoril vai medir forças com o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo durante a pré-temporada. Este vai ser um de dez particulares.

Com o estágio em Troia já em curso, o primeiro teste está agendado para esta quarta-feira, frente à equipa sub-23. Segue-se o jogo com o Belenenses, no sábado.

De regresso à Amoreira, a 16 de julho, há particular com o Marítimo. Seguem-se testes com Alverca (19 de julho), Mafra e Atlético (23), Sporting B (26), Nottingham (30) e Millwall (2 de agosto).