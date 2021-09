Bruno Pinheiro foi eleito o treinador do mês de agosto na I Liga, conquistando o Prémio Vítor Oliveira.

O treinador do Estoril, em época de estreia no escalão principal, conquistou três vitórias e um empate nos quatro encontros disputados, na temporada que marca o regresso dos canarinhos à I Liga.

O técnico foi, por isso, o mais votado para esta distinção, com 40% dos votos dos técnicos principais da competição, superando os 36% de Jorge Jesus, do Benfica, que terminou no segundo lugar, e os 9% de João Pedro Sousa, do Boavista.

«É um motivo de satisfação ver o nosso trabalho reconhecido pelos nossos pares, algo que simultaneamente também se traduz num fator de motivação para podermos continuar o nosso trabalho», disse Bruno Pinheiro, citado pelo site da Liga.

«Acho que a ideia de jogo também ajudou, tal como a qualidade do trabalho. Trabalhamos para apresentar uma ideia de jogo que seja compatível com os jogadores e com a Liga Portugal bwin, de forma a que nos permita ter mais probabilidades de ganhar jogos», frisou.