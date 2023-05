O treinador do Estoril, Ricardo Soares, em declarações aos jornalistas na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 1-0 frente ao Boavista, na 31.ª jornada da Liga:

«[Análise ao jogo] Na primeira parte, entrámos bem, o Boavista com mais bola, mas a perder bolas em zonas interiores e aproveitámos pata criar desequilíbrios com saídas rápidas, mas faltou definição, poderíamos ter aproveitado melhor. O Boavista criou uma ou outra situação em fora de jogo, teve uma situação em que podia passar para a frente e nós tivemos uma do Marqués. Era um jogo em que quem marcasse primeiro iria tirar dividendos. Na segunda parte, não entrámos muito bem. O Boavista entrou melhor, circulou a bola e, numa perda de bola passou para a frente. Acusámos um pouco o golo, a equipa ficou intranquila, mas voltou ao jogo e com as substituições e encostámos o Boavista atrás, forçámos e poderíamos ter saído daqui com um ponto.

[Porque é que o grau de risco não foi maior após o 1-0?] A partir do 1-0, temos de ter equilíbrio, não é com muitos avançados lá dentro que se resolvem as coisas. Mexemos e a equipa cresceu, tivemos vários cruzamentos que podiam ter dado golo. A linha defensiva do Boavista fez um grande trabalho, assim como o guarda-redes, mas também não rematámos assim tão bem. Mexemos e a equipa cresceu.

[Incidentes no final do jogo] Estava a fala com o Vítor Ferreira, posso confidenciar que estava a dizer que o jogo esteve mais parado e ele disse que falávamos lá dentro e eu disse: “porque é que não podemos falar aqui educadamente?”. Não percebo porque é que não se pode falar dentro do campo. Mas tenho de respeitar a posição do Vítor. É um bom árbitro e estávamos simplesmente a conversar.

[Entrada de Geraldes] Tivemos bons momentos de circulação e posse na primeira parte. Criámos algumas situações que poderiam ser mais bem aproveitadas. A equipa está a lutar pela manutenção e, às vezes, isso retira capacidade de decisão, é normal. Há um momento, a seguir ao golo, em que não estivemos assim tão bem, depois voltámos ao jogo porque tenho uma equipa de caráter que reagiu muito bem, circulou, criou, não se precipitou, salvo raras exceções. Pareceu que os jogadores estiveram equilibrados, é fundamental ter equilíbrio, há um método para chegar aos golos, temos o nosso, encostámos o Boavista atrás e, num ou outro cruzamento, deveríamos ter tido melhor definição e faríamos outro resultado.

[Derrota afeta animicamente a equipa ou pode ser o mote para a reação?] Temos de reagir. Não era nossa intenção não conquistar pontos, vínhamos com uma intenção clara e a nossa ambição era conquistar pontos. Temos de reagir como sempre fizemos, perdemos num campo difícil contra uma equipa que está a fazer um bom campeonato, tem tido qualidade de jogo para ter mais pontos. Este jogo foi equilibrado, o jogo já acabou, iremos fazer a análise e reflexão correta para continuar a nossa caminhada. Vai ser até à última jornada.»