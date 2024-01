Koba Koindreidi tem sido associado com insistência ao Sporting, mas, alheio a isso, o médio francês continua focado no Estoril, que no sábado vai jogar a final da Taça da Liga.

Ora, o médio fez uma publicação nas redes sociais a festejar o triunfo do Benfica, e chama a atenção um comentário de Cassiano, capitão dos estorilistas.

«Já sinto a tua falta», escreveu Cassiano.

Koba, refira-se, está emprestado pelo Valência ao Estoril.