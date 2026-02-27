Ferro: «Neste estádio é sempre difícil quando se sofre cedo»
Jogador do Estoril lamenta má entrada no jogo com o Sporting
Ferro, defesa do Estoril, analisa à Sport TV o jogo com o Sporting, em Alvalade, onde o Estoril perdeu por 3-0 para a 24.ª jornada da Liga:
Má entrada complicou
«Entrámos mal, sofremos logo dois golos. Sabemos que neste estádio é sempre difícil quando se sofre cedo. A segunda parte já foi completamente diferente, mostrámos o que conseguimos fazer contra qualquer equipa. É isso que temos de levar. Perceber o porquê de não termos entrado tão bem e continuar a mostrar o bom trabalho que temos feito até aqui.»
«Temos uma equipa jovem e, por jogar nestes estádios, eles podem estar um bocadinho receosos. É normal, mas é assim que se aprende. Temos um jogo para a semana para dar outra resposta.»
Boa exibição em Alvalade
«Sinto-me bem, feliz. Quando uma pessoa está feliz é completamente diferente. Ganhando confiança, porque tenho vindo a ter mais minutos, isso deixa-me contente, sobretudo por poder ajudar o Estoril.»