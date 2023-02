Joãozinho, jogador do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 2-0 em Alvalade:

«Perante um grande adversário, acho que fizemos um jogo muito competente numa semana algo diferente para nós em que ficámos sem treinador. Aproveito para lhe desejar [n.d.r.: a Nélson Veríssimo] tudo de bom. As coisas não correram como o esperado, mas é uma enorme pessoa e merece muito sucesso.

Acho que fizemos um bom jogo, fomos muito coesos e sempre que pudemos contra-atacar, contra-atacámos bem. Podíamos ter decidido melhor numa ou noutra bola, mas comparando com os últimos jogos, acho que fizemos bom jogo e dignificámos a camisola do Estoril. Se continuarmos unidos e coesos, o futuro será risonho para nós.

Amanhã vai iniciar um novo ciclo para nós com um novo timoneiro. Esperamos um novo ciclo com sucesso. Ainda não sei se é o mister Ricardo [Soares] que virá. Se for, é um treinador com créditos firmados no nosso campeonato. Quem vier, vai ajudar-nos de certeza. É ter a atitude que tivemos hoje, a entreajuda e a coragem que tivemos com bola. O primeiro golo nasce de uma infelicidade nossa, uma perda de bola à entrada da área. No segundo golo, apesar de podermos fazer um pouco mais, o Trincão também tem um pouco de mérito pela maneira como furou ali. Mas se tivermos esta atitude, acredito que o Estoril vai ter muito sucesso.»