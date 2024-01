O treinador do Estoril, Vasco Seabra, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em casa do Sporting (5-1), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Como explica esta derrota?] «Explica-se por mérito do adversário, por algum demérito nosso e por incidências do jogo. Infelizmente faz parte do que vai acontecendo. Fizemos muitas coisas bem, tivemos momentos em que conseguimos passar a primeira fase de pressão do Sporting, mas depois faltou perspicácia no momento da perda de bola, momento em que temos sido muito fortes. Permitimos algum espaço nas transições e isso partiu o jogo. O Sporting é fortíssimo nesse capítulo. Podemos crescer e melhorar com isto e valorizar a nossa primeira fase de construção. O resultado era pesado para as incidências da partida, mas a vitória do Sporting é justa.

[Como se prepara a equipa para ultrapassar uma derrota destas?] Não tem a ver com resultados, tem a ver com os nossos valores e as nossas convicções. Quando ganhámos 4-0 a semana passada (ao Farense) não embandeirámos em arco. Amanhã será exatamente igual, vamos continuar a trabalhar tendo em conta o que fizemos bem e o que fizemos menos bem. Se andarmos muito agarrados aos resultados, andamos em euforias e depressões com muita facilidade. Agora é sofrer umas horas e amanhã voltar aos treinos com a energia no máximo.

Trabalhei o controlo da profundidade e acho que tivemos em muitos momentos muito bem, mas quando permitimos mais espaço ao Sporting, não é só o Gyokeres que tem qualidade na bola descoberta. Há Pote, Trincão, Edwards, Geny… No momento da organização defensiva controlámos bem a profundidade, acho que teve muito mais a ver com o momento de perda da bola. Tenho muito orgulho nos jogadores, fazem o que nós trabalhámos com eles. É um desafio para nós.»