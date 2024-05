Vasco Seabra, treinador do Estoril, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting no Estádio António Coimbra da Mota:

[Como foi entrar em campo com essa tranquilidade de já ter a permanência garantida?]

«Não vamos negar que estávamos atentos aos jogos das outras equipas. Felizmente conquistámos a manutenção por mérito, porque já tínhamos conquistado esses pontos.

Quando chegámos, estávamos no último lugar. Fizemos um trajeto fantástico, com muitos momentos muito positivos durante a época. Com muita qualidade de jogo também durante grande parte da época, também com a final four da Taça da Liga. Muitos jogadores valorizados e, acreditamos, com vendas de jogadores.

Isso deu-nos aquela alegria natural, porque é a confirmação, mas depois a nossa resposta em campo também foi muito positiva. Enfrentámos o jogo com uma competitividade muito grande. Abordámos o jogo com coragem e anulámos grande parte do jogo do Sporting.

O Sporting não cria tantas oportunidades quanto é habitual nos outros jogos. Fica o amargo de boca por não termos conseguido levar pontos deste jogo, mas estou orgulhoso da época e daquilo que jogadores fizeram.

Sabíamos que este campeonato ia ser muito competitivo e complicado. Foi uma longa caminhada até conseguirmos que coisas fossem conquistadas pelo grupo. Queríamos já ter garantido há mais tempo. Não foi possível por algumas incidências, umas que controlamos e outras nem tanto. A equipa foi agressiva, competitiva, e em alguns momentos conseguiu sair a jogar, construir e desmontar o Sporting.»