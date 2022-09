Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, em declarações após a derrota em casa com o Sporting por 2-0:

«Foi um jogo com duas partes distintas. Não entrámos bem no jogo e sofremos dois golos. Sabíamos que o Sporting ia entrar forte e tentar marcar o golo cedo, o que acabou por conseguir, também por demérito da nossa ocupação dos espaços dentro da área. Depois fez o segundo golo e desorganizámo-nos, embora ainda tenham criado duas oportunidades de golo.

Na segunda parte foi completamente diferente, condicionámos a zona de construção do Sporting através dos centrais e temos que nos focar nisso, na forma como conseguimos condicionar o adversário. Acho que é importante agora corrigir o nosso posicionamento defensivo. Não estamos satisfeitos como resultado, mas temos de dar os parabéns aos jogadores pela forma como foram competitivos e conseguiram deixar o resultado sempre em aberto.

Se o Arthur Gomes fez falta? O Arthur Gomes faz falta, como o André Franco faz falta e espero que em janeiro possamos vender mais alguém para um grande. O objetivo do Estoril é este, valorizar jogadores, e agora vamos pensar em criar soluções para as posições do que saíram.»