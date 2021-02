Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da derrota em casa diante do Benfica (1-3), em jogo a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal:

- A eliminatória já era complicada antes de começar. Ainda há mais um joguinho e vamos tentar dar o nosso melhor, como fizemos hoje. Foi pena não chegar ao intervalo a ganhar, seria um prémio justo para o que sofremos na primeira parte. Não nos podemos esquecer que o Benfica construiu um plantel para a Liga dos Campeões e sinceramente a grande dificuldade que o Estoril sentiu foi na capacidade dos duelos. Muito rápidos, muito fortes no choque, ganham sempre a primeira e a segunda bola. O Benfica acaba por ganhar muitas bolas, a partir daí perdemos a capacidade de gerir o jogo com bola e fomos uma equipa mais desgastada.

- Em termos táticos acho que estivemos bem, mas por isso é que há jogadores que custam milhões. Quando se gasta cem milhões num plantel é normal que essa diferença sobressaia.

[Vai poupar jogadores na segunda mão na Luz?]

- Hoje mudámos sete jogadores em relação ao último jogo. O Benfica veio com a carne toda no assador, o que valoriza ainda mais o nosso jogo. Já eliminámos Boavista, Rio Ave e Marítimo, tem havido um enorme respeito pelo Estoril, Saber que o adversário coloca os melhores me campo é também factor de motivação.

- É difícil dizer qual é o onze titular no Estoril. Obviamente o treinador tem uns que jogam mais, mas a dificuldade é escolher os onze para cada jogo, isso só demonstra a capacidade de gerir o plantel. Quando chegarmos à segunda mão como o Benfica, não sei que gestão vamos fazer, depende dos jogadores. Mas a gestão será feita mediante a condição dos jogadores e não a pensar em poupar.

[Terceira derrota consecutiva]?

- Obviamente não é agradável perder. No nosso caso, nos jogos que perdemos para a Liga, nunca fomos inferiores aos adversários. Estou muito satisfeito com a postura dos jogadores. Não há stresses nenhuns. Sabemos que não podemos controlar o resultado, o nosso único foco é no jogo. Sabemos que se jogarmos com qualidade, a vitória está mais próxima. Sentimos a frustração da derrota, mas depois vamos para casa e refletimos. Fizemos a nossa parte, merecíamos ganhar, mas da nossa parte não há nada a fazer, a não ser jogar mais e melhor.