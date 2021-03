Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, depois da derrota diante do Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão da meia-final da taça de Portugal:

[Já está a pensar no regresso à Liga? Análise ao jogo]

- Ainda falta muito. Faltam doze jogos, 36 pontos, contra adversários que defendem muito bem, portanto, nesse aspeto, ainda esmos muito longe de conseguir alguma coisa. Quanto ao jogo de hoje, acho que fizemos o jogo possível. Hoje sim, ao contrário do jogo da Amoreira, acho que hoje estivemos melhor. Acho que acabou por ser um jogo mais intenso para os dois lados, com realidades distintas, mas dentro das nossas condições, tentamos fazer um jogo honesto e tentamos valorizar o espetáculo. É com um tremendo orgulho que saio da Taça de Portugal. Os jogadores mostraram uma forte personalidade, da qual me sinto orgulho.

[Sobre o primeiro golo consentido]

- A culpa do golo é minha, o que é certo é que chegamos a uma meia final da Taça de Portugal, jogámos com três, quatro, cinco adversário de I Liga e acho que nunca nos envergonhamos da nossa forma de jogar, pelo contrário, até acho que foi isso que nos trouxe até aqui. Hoje saiu mal, mas acho que tem nos dado muito mais do que nos tem tirado. A questão de adaptação ao adversário, depende da interpretação. O jogo tem relações numéricas. Se o adversário nos dá vantagem numérica mais perto da nossa baliza, se vamos bater a bola e tenho inferioridade numérica, o adversário se calhar é mais rápido, é mais alto, mas forte fisicamente, aina por cima joga de frente, tem sempre mais vantagem. Hoje até batemos muitas bolas na frente, mas tínhamos igualdade numérica. Naquele momento o jogo pedia para sair curto, saiu mal, houve uma má execução, pagámos com o golo, mas faz parte da personalidade da equipa e não vamos abdicar da forma como temos jogado até aqui.

[Estoril preparado para a Liga?]

- Em termos práticos, foi uma derrota, também por dois golos de diferença, mas fomos mais agressivos sem bola e a tentar construir com bola, a tentar interpretar o que o jogo pedia. Nesse aspeto, acho que fomos uma equipa competente, mas com as diferenças óbvias que há entre os dois clubes. O Estoril é um clube de II Liga, que trabalha para chegar a um patamar acima. Os jogos com equipas da I Liga são mais intensos. De qualquer forma, acho que ficou uma boa resposta dentro da nossa capacidade.

[Estoril não está habituado a perder, como vai reagir a equipa?]

- Obviamente que não gostamos de perder. Mesmo sabendo dessa diferença de realidades, tenho um balneário com azia por termos perdido e isso é positivo. No próximo jogo, iremos entrar novamente com personalidade, a tentar ganhar três pontos e jogar mais e melhor que o adversário e esperar que isso traga frutos com pontos. A equipa tem noção de que, quando é preciso ter caráter e personalidade, tem.