O Sp. Braga goleou o Estoril Praia, esta quarta-feira, por 4-1 e está na final da Taça de Portugal feminina referente à época 2019/20.



Num encontro entre duas formações do primeiro escalão, as minhotas foram para o intervalo a vencer por 2-0, graças aos tentos de Jermaine, aos 11 minutos, e Dolores Silva, três minutos depois, na conversão de uma grande penalidade. Myra Delgadillo bisou no segundo tempo e Ana Viegas ainda reduziu a desvantagem das anfitriãs pelo meio.



O Sp. Braga tem agora pela frente o Benfica que derrotou a equipa do Famalicão, por 2-1, no outro encontro das meias-finais.



A final da Taça de Portugal está agendada para 13 de dezembro, no Estádio Municipal de Aveiro, depois de ter sido adiada devido à pandemia da covid-19.