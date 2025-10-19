O Estoril bateu o Belenenses por 2-1 com um golo nos descontos e segue em frente na Taça de Portugal, mas o treinador Ian Cathro compareceu na conferência de imprensa com um semblante carregado, não esboçou um único sorriso com o sucesso da equipa e deu respostas curtas.

O resultado parece que acabou por ser melhor do que a exibição. Concorda? Os adeptos, no final do jogo, não estavam satisfeitos com a exibição…

«Os adeptos criticam? Hoje? Não concordo que o resultado tenha sido melhor do que a exibição. Não vi as críticas dos adeptos, onde viram isso?».

Foi apenas a segunda vitória do Estoril esta temporada. Acha que a vitória de hoje pode ajudar a equipa a melhorar para os próximos compromissos?

«Ninguém sabe, isso é fácil de dizer. Temos de viver com a realidade. Acho que não vale a pena estar aqui a dizer que agora sim, agora é que vamos. Hoje ganhámos porque fomos mais fortes».

O Ferro saiu ao intervalo, está bem? Gostou da exibição dos jogadores menos utilizados?

«O Ferro sentiu um bocadinho desconforto, ainda não tenho informações da equipa médica, mas parece que não é nada grave. Houve jogadores menos utlizados que mostraram a sua qualidade. Ganharam mais experiência para poderem ajudar a equipa».

O Tsoungui jogou como médio quando é um central. O que pretendeu?

«É uma decisão que optámos para termos mais controlo no meio. Não tínhamos todos os jogadores disponíveis. O Kevin [Boma] entrou para o lugar do Ferro e não era para fazer tantos minutos hoje. Queríamos controlar os espaços e o Tsoungui é tecnicamente forte».