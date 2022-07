O Estoril oficializou a chegada de Tiago Gouveia por empréstimo do Benfica, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O extremo de 21 anos é cedido por uma época, sem opção de compra, numa perspetiva de crescimento jogando regularmente num clube da Liga, para depois regressar ao Benfica mais experiente e preparado para ser opção.

No Estoril, Tiago Gouveia vai reencontrar Nélson Veríssimo, treinador com quem trabalhou na equipa B dos encarnados e que o lançou na formação principal, na reta final da temporada passada. O jovem extremo também integrou os trabalhos com a equipa A nesta pré-época, mas não entrava no leque de opções de Roger Schmidt.

Tiago Gouveia, que deixou um «até já» ao Benfica nas redes sociais, dividiu a formação entre as águias e o Sporting. Na última época, atuou sobretudo na equipa B: 25 jogos, 10 golos e três assistências.

