Estoril e União de Leiria empataram, na manhã deste sábado, a uma bola, no Estádio António Coimbra da Mota. Ainda que o particular tenha alcançado o intervalo sem golos, João Resende desatou o nó, a favor dos visitantes.

Ainda assim, Gaby Tavares, extremo promovido dos sub-23 dos «Canarinhos», repôs a igualdade, capitalizando a assistência do reforço André Lacximicant. Estes avançados foram lançados no decorrer do encontro.

O escocês Ian Cathro apostou em Dani Figueira, Pedro Amaral, Mangala, Pedro Álvaro, Pedro Carvalho, Jandro, Vini, Michel Costa, Yanis Begraoui, Fabrício Garcia e Rafik Guitane de início.

A jogo, além de Gaby e Lacximicant, foram ainda Fran Pereira, Bernardo Vital, Vinícius Zanocelo, André Gonçalves e Finn Dicke.

Antes da estreia na nova edição da Liga – em casa, ante o Santa Clara – o Estoril pontuará o estágio no Minho com um particular diante do Vizela, no sábado, em horário a divulgar.

Em cinco testes na pré-época, o Estoril marcou três golos e sofreu outros três, vencendo o Atlético (1-0) e empatando com U. Leiria, Mafra (0-0) e Sporting (0-0). A única derrota aconteceu diante do Estrela da Amadora (2-1).