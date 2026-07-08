Vasco Matos está fechado no Estoril como sucessor de Ian Cathro.

A notícia do acordo fechado fechado foi avançado pelo jornal A Bola e entretanto confirmada também pelo Maisfutebol.

Vasco Matos tem à espera um contrato válido para as próximas duas temporadas com o emblema da Linha.

O treinador de 45, que deixou o Santa Clara na época passada e conduziu os açorianos a uma subida de divisão e a um apuramento para as competições europeias, regressa ao ativo para suceder a Ian Cathro, treinador escocês que orientou o Estoril nas últimas duas temporadas nas quais o emblema da Linha alcançou um 8.º e um 10.º lugar.

A oficialização de Vasco Matos como novo treinador do Estoril está prevista ainda para esta quarta-feira.