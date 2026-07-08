Estoril
Há 37 min
Vasco Matos fechado no Estoril até 2028
Treinador de 45 anos é o sucessor de Ian Cathro
Treinador de 45 anos é o sucessor de Ian Cathro
Vasco Matos está fechado no Estoril como sucessor de Ian Cathro.
A notícia do acordo fechado fechado foi avançado pelo jornal A Bola e entretanto confirmada também pelo Maisfutebol.
Vasco Matos tem à espera um contrato válido para as próximas duas temporadas com o emblema da Linha.
O treinador de 45, que deixou o Santa Clara na época passada e conduziu os açorianos a uma subida de divisão e a um apuramento para as competições europeias, regressa ao ativo para suceder a Ian Cathro, treinador escocês que orientou o Estoril nas últimas duas temporadas nas quais o emblema da Linha alcançou um 8.º e um 10.º lugar.
A oficialização de Vasco Matos como novo treinador do Estoril está prevista ainda para esta quarta-feira.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS